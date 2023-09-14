У Львові патрульним через кота довелося рятувати пенсіонерку: що сталося
У Львові кіт на дві години зачинив жінку на балконі. Власницю тварини довелося рятувати патрульній поліції.
Це сталося на вулиці Грінченка. До поліції зателефонувала сусідка 65-річної жінки й повідомила, що її знайома вже дві години перебуває зачиненою на балконі та не може вийти. Вона зазначила, що постраждала раніше перенесла складну операцію і їй не можна хвилюватися. На місце події приїхали копи.
– Патрульні, приїхавши на виклик, були здивовані, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню, – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівської області.
Патрульні за допомогою драбини пробралися на другий поверх, залізли через відчинене вікно, звільнивши жінку. Жителька Львова подякувала за допомогу.
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