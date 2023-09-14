Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Надзвичайні події
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Львові патрульним через кота довелося рятувати пенсіонерку: що сталося

У Львові патрульним через кота довелося рятувати пенсіонерку: що сталося

У Львові кіт на дві години зачинив жінку на балконі. Власницю тварини довелося рятувати патрульній поліції.

Це сталося на вулиці Грінченка. До поліції зателефонувала сусідка 65-річної жінки й повідомила, що її знайома вже дві години перебуває зачиненою на балконі та не може вийти. Вона зазначила, що постраждала раніше перенесла складну операцію і їй не можна хвилюватися. На місце події приїхали копи.

– Патрульні, приїхавши на виклик, були здивовані, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню, – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівської області.

Читайте також
Кіт спав на його обличчі: на Рівненщині помер 4-місячний хлопчик
дитина, немовля, кіт

Патрульні за допомогою драбини пробралися на другий поверх, залізли через відчинене вікно, звільнивши жінку. Жителька Львова подякувала за допомогу.

Зараз дивляться

домашні тварини, Кіт, Львів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Виплати ВПО, церковний календар і новий навчальний рік: що зміниться в Україні з 1 вересня
Зміни з 1 вересня 2023
Закрите небо: коли в Україні можуть поновити цивільні авіарейси та чи здорожчають квитки
Літак, польоти, аеропорт
Буду більш толерантним: чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен Марк за побиття
Хелен Марк
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Хелен марк
19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя
пожежа у Львові

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Живуть у курятниках і сплять на ящиках з-під набоїв: як виживають люди на звільненій Харківщині
Обстріл Харківської області 6 вересня 2023
Відбудова та інвестиції: на YES-2023 обговорили розвиток економіки України в майбутньому
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
У Львові патрульним через кота довелося рятувати пенсіонерку: що сталося
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
У Львові патрульним через кота довелося рятувати пенсіонерку: що сталося
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь