Взрывы в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждают об угрозе БПЛА
В Кривом Роге прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на Юге и Востоке Украины.
Воздушные силы ВСУ предупреждали горожан, что ударные дроны-камикадзе приближаются к Кривому Рогу Днепропетровской области.
— Внимание! Shahed в направлении Кривого Рога! Направляйтесь в укрытие, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко