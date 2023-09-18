Пожизненное заключение грозит еще восьмерым предателям, которые воевали против ВСУ на Херсонщине и Донетчине
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще восьмерых предателей, которые вступили в ряды оккупационных группировок РФ и воевали против Украины.
Бойцы ВСУ взяли их в плен во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также при освобождении правобережной части Херсонщины.
Среди задержанных – гранатометчики, радиотелефонист и пулеметчики.
– Почти все они – боевики со стажем, поскольку еще до начала полномасштабного вторжения России присоединились к террористическим группировкам Л/ДНР и воевали против сил АТО на Востоке Украины, – рассказали в СБУ.
В конце февраля 2022 года злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1 и 2 армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.
Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали различные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.
– Также они обустраивали огневые позиции оккупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск, – рассказали следователи.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевикам о подозрении по двум статьям УКУ:
- ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность).
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Предателям грозит пожизненное лишение свободы.
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