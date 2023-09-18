Довічне ув’язнення загрожує ще вісьмом зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ і воювали проти України.

Бійці ЗСУ взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст і кулеметники.

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– Майже всі вони – бойовики зі стажем, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії приєдналися до терористичних угруповань Л/ДНР та воювали проти сил АТО на Сході України, – розповіли в СБУ.

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1 та 2 армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Разом із російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій і Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної й протитанкової зброї.

– Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ, – розповіли слідчі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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