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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Довічне ув’язнення загрожує ще вісьмом зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ і воювали проти України. 

Бійці ЗСУ взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини. 

Серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст і кулеметники. 

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– Майже всі вони – бойовики зі стажем, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії приєдналися до терористичних угруповань Л/ДНР та воювали проти сил АТО на Сході України, – розповіли в СБУ. 

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1 та 2 армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора. 

Разом із російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій і Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної й протитанкової зброї. 

– Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ, – розповіли слідчі.  

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
  •  ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність). 

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, ЛДНР, Російська агресія, СБУ
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