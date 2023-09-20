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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Перевернулся на пути в Италию: в Австрии автобус с украинцами попал в ДТП

Перевернулся на пути в Италию: в Австрии автобус с украинцами попал в ДТП
Фото: Depositphotos

19 сентября в Австрии рейсовый автобус с 40 пассажирами попал в ДТП. В результате аварии погибла 19-летняя женщина из Верхней Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения. Среди них есть украинцы.

Об этом сообщает МИД Украины и APA.

По информации украинского МИД, в ДТП пострадали двое украинцев. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Другие трое граждан Украины из числа пассажиров остались невредимыми. Посольство Украины контактирует с австрийскими правоохранителями и предоставляет гражданам консульскую помощь.

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Отмечается, что международный рейсовый автобус перевернулся сегодня около 4:45 вблизи поселка Михельдорф. Известно, что двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями на борту направлялся в итальянский Триест из немецкого Берлина.

Тесты алкотестеров водителей оказались отрицательными. Расследование причин аварии продолжается.

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Австрия, Автобус, ДТП, Українці
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