Перекинувся на шляху до Італії: в Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП
19 вересня в Австрії рейсовий автобус з 40 пасажирами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула 19-річна дівчина з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів дістали поранення. Серед тих, хто зазнав травм, є українці.
Про це повідомляють МЗС України та APA.
За інформацією українського МЗС, у ДТП постраждали двоє українців. Наразі їм надають медичну допомогу. Інші троє громадян України з-поміж пасажирів залишилися неушкодженими. Посольство України контактує з австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.
Зазначається, що міжнародний рейсовий автобус перекинувся сьогодні близько 04:45 поблизу селища Міхельдорф. Відомо, що двоповерховий автобус з 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до італійського Трієста з німецького Берліна.
Тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування причин аварії триває.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко