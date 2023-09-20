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Перекинувся на шляху до Італії: в Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП

Перекинувся на шляху до Італії: в Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП
Фото: Depositphotos

19 вересня в Австрії рейсовий автобус з 40 пасажирами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула 19-річна дівчина з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів дістали поранення. Серед тих, хто зазнав травм, є українці.

Про це повідомляють МЗС України та APA.

За інформацією українського МЗС, у ДТП постраждали двоє українців. Наразі їм надають медичну допомогу. Інші троє громадян України з-поміж пасажирів залишилися неушкодженими. Посольство України контактує з австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.

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Зазначається, що міжнародний рейсовий автобус перекинувся сьогодні близько 04:45 поблизу селища Міхельдорф. Відомо, що двоповерховий автобус з 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до італійського Трієста з німецького Берліна.

Тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування причин аварії триває.

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Австрія, Автобус, ДТП, Українці
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