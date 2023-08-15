Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

19 пострадавших, среди которых ребенок: последствия ночной атаки на Львов и пригород

пожежа у Львові
Фото: ГСЧС

Во Львовской области в результате ночного ракетного обстрела РФ пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Из них пять человек госпитализировали.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель ГСЧС Александр Хорунжий.

— Во Львовской области известно о повреждении 59 жилых домов, разрушено 3, из них 41 — это многоквартирный дом, 8 хозяйственных построек, здания медицинского колледжа и дошкольное учебное заведение. На месте во время ракетного удара РФ образовался пожар на крыше 5-этажного жилого дома, его ликвидировали достаточно оперативно. Это было возгорание на площади 400 кв. м, — сказал он.

Напомним, ночью 15 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины 28 крылатых ракет, под ударом оказались по меньшей мере пять областей.

В Луцке российская ракета попала в шведский завод SKF, который является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.

В результате атаки погибли трое работников компании. Еще три человека получили ранения, из-под завалов удалось спасти мужчину.

Читайте также
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
19 пострадавших, среди которых ребенок: последствия ночной атаки на Львов и пригород

Война в Украине, ДСНС, Львов, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму

Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.

Ольга Читайло
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
19 пострадавших, среди которых ребенок: последствия ночной атаки на Львов и пригород
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
19 пострадавших, среди которых ребенок: последствия ночной атаки на Львов и пригород
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
19 пострадавших, среди которых ребенок: последствия ночной атаки на Львов и пригород
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь