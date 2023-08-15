19 пострадавших, среди которых ребенок: последствия ночной атаки на Львов и пригород
Во Львовской области в результате ночного ракетного обстрела РФ пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Из них пять человек госпитализировали.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель ГСЧС Александр Хорунжий.
— Во Львовской области известно о повреждении 59 жилых домов, разрушено 3, из них 41 — это многоквартирный дом, 8 хозяйственных построек, здания медицинского колледжа и дошкольное учебное заведение. На месте во время ракетного удара РФ образовался пожар на крыше 5-этажного жилого дома, его ликвидировали достаточно оперативно. Это было возгорание на площади 400 кв. м, — сказал он.
Напомним, ночью 15 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины 28 крылатых ракет, под ударом оказались по меньшей мере пять областей.
В Луцке российская ракета попала в шведский завод SKF, который является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.
В результате атаки погибли трое работников компании. Еще три человека получили ранения, из-под завалов удалось спасти мужчину.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло