Морили голодом и угрожали, чтобы прошел ВВК: задержаны двое работников военкомата Самбора

Во Львовской области задержали заместителя начальника отдела Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военного-водителя этого отдела. Они причастны к избиению мужчины и незаконному удержанию его в помещении военкомата.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. По данным ГБР, 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина, угрожая ему оружием.

Уточняется, что он бил мужчину руками, ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено в интернете в этот же день.

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В ГБР отметили, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября. Они морили его голодом, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Заместителю начальника отдела ТЦК и военному-водителю планируют объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы, пыток и превышения военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). ГБР на месте происшествия продолжает изучать все обстоятельства инцидента.

Источник : ГБР

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