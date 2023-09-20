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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Морили голодом і погрожували, щоб пройшов ВЛК: затримано двох працівників військкомату Самбору

Морили голодом і погрожували, щоб пройшов ВЛК: затримано двох працівників військкомату Самбору
Фото: ДБР

У Львівській області затримали заступника начальника відділу Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військового-водія цього відділу. Вони причетні до побиття чоловіка та незаконного тримання його у приміщенні військкомату.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними ДБР, 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, погрожуючи йому зброєю.

Уточнюється, що він бив чоловіка руками, ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено в інтернеті того ж дня.

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У ДБР зазначили, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Заступнику начальника відділу ТЦК та військовому-водію планують оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі, катування та перевищення військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України). ДБР на місці події продовжує вивчати всі обставини інциденту.

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Побиття чоловіка в ТЦК Самбора

Джерело: ДБР
Війна в Україні, військовослужбовці, ДБР, Львівська область, Львівщина
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