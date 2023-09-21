Удерживали 10 дней и били: детали дела с пытками мужчин работниками военкомата

В ГБР сообщили подробности по делу с пытками двух мужчин работниками Самборского военкомата.

— Жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на воинский учет, — информирует ГБР о деталях дела.

Отмечается, что в военкомате обоих мужчин пытались заставить “добровольно” пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого — 7.

19 сентября 2023 года под “присмотром” руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из пострадавших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено в Интернете в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову.

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Напомним, что 20 сентября работники ГБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Источник : ГБР

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