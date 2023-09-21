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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Утримували 10 днів та били: деталі справи із катуванням чоловіків працівниками військкомату

Утримували 10 днів та били: деталі справи із катуванням чоловіків працівниками військкомату
Фото: ДБР

У ДБР повідомили подробиці щодо справи із катуванням двох чоловіків працівниками Самбірського військкомату.

– Жителі Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для поставлення на військовий облік, – інформує ДБР про деталі справи.

Зазначається, що у військкоматі обох чоловіків намагались примусити “добровільно” пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

19 вересня 2023 року під “наглядом” керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу й обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено в інтернеті у цей же ж день. Інший чоловік дістав удар у голову.

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Нагадаємо, що 20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

Джерело: ДБР
ДБР, Злочинність, мобілізація, Побиття, Чоловіки
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