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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ сбросила на Херсон две авиабомбы: одна попала в предприятие, ранена женщина

РФ скинула на Херсон дві авіабомби

Российские войска второй раз за день обстреляли Херсон. Под вечер, около близько 16:20, авиация врага сбросила на город две управляемые авиабомбы (УАБ).

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, одна из бомб попала по предприятию, в результате чего ранения получила 49-летняя женщина-охранник, которая находилась на его территории.

К счастью, они оказались легкими, поэтому врачи оказали помощь на месте.

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Последствия авиаудара фиксируют правоохранители. По факту нарушения законов и обычаев войны этим фактом Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство — ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По данным главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, всего за сегодня от вражеских обстрелов пострадали шесть жителей города.

— Херсонцы получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, — подчеркнул он.

Перед этим 24 сентября, около 13:00, Корабельный район Херсона обстреляла российская артиллерия.

В результате обстрела повреждены частные дома, известно о минимум четырех пострадавших.

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

Бомба, Война в Украине, Новости Херсона, Ракетные удары России, Російська агресія, Херсон
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