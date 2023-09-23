Россияне обстреляли Херсон, есть погибшая и раненый

Российские захватчики около 17.00 обстреляли Херсон, в результате атаки погибла пенсионерка, еще один человек был ранен.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— Из-за российских обстрелов пострадали двое херсонцев. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома, — отмечается в сообщении.

Прокудин отметил, что в результате обстрела также ранения получил 27-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

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За минувшие сутки россияне 21 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину, использовав для этого 111 снарядов.

Напомним, днем 23 сентября российские оккупанты обстреляли прибрежные районы Херсона.

В пятницу, 22 сентября, захватчики также обстреляли прибрежную зону города. Есть погибшие и раненые.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Минобороны России

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