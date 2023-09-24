РФ скинула на Херсон дві авіабомби: одна влучила в підприємство, поранено жінку

Російські війська вдруге за день обстріляли Херсон. Під вечір, близько 16:20, авіація ворога скинула на місто дві керовані авіабомби (КАБ).

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, одна з бомб поцілила по підприємству, внаслідок чого поранення дістала 49-річна жінка-охоронець, яка знаходилася на його території.

На щастя, вони виявилися легкими, тому лікарі допомогу на місці

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Наслідки авіаудару фіксують правоохоронці. За фактом порушення законів та звичаїв війни цим фактом Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження – ч. 1 ст. 438 КК України.

За даними очільника Херсонської МВА Романа Мрочка, загалом за сьогодні від ворожих обстрілів постраждало шість жителів міста.

– Херсонці отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим надана медична допомога, – наголосив він.

Перед цим 24 вересня, близько 13:00, Корабельний район Херсону обстріляла російська артилерія.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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