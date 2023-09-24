РФ скинула на Херсон дві авіабомби: одна влучила в підприємство, поранено жінку
Російські війська вдруге за день обстріляли Херсон. Під вечір, близько 16:20, авіація ворога скинула на місто дві керовані авіабомби (КАБ).
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, одна з бомб поцілила по підприємству, внаслідок чого поранення дістала 49-річна жінка-охоронець, яка знаходилася на його території.
На щастя, вони виявилися легкими, тому лікарі допомогу на місці
Наслідки авіаудару фіксують правоохоронці. За фактом порушення законів та звичаїв війни цим фактом Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження – ч. 1 ст. 438 КК України.
За даними очільника Херсонської МВА Романа Мрочка, загалом за сьогодні від ворожих обстрілів постраждало шість жителів міста.
– Херсонці отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим надана медична допомога, – наголосив він.
Перед цим 24 вересня, близько 13:00, Корабельний район Херсону обстріляла російська артилерія.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк