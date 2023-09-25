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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ атакує Одесу Калібрами та Оніксами: у місті лунають потужні вибухи

РФ атакує Одесу Калібрами та Оніксами: у місті лунають потужні вибухи

У ніч на 25 вересня в Одесі та області було чутно вибухи.

Оновлено 01:35. Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в Одесі внаслідок масованої повітряної атаки РФ.

Оновлено 00:45. В Одесі пролунали повторні вибухи.

Зараз дивляться

Повітряні сили ЗСУ повідомили пуски надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку Одещини.

Також росіяни атакують область крилатими ракетами Калібр та безпілотниками типу Shahed.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів не знімати роботу протиповітряної оборони.

Роботу ППО у Telegram підтвердив голова Громадської ради при ОВА Сергій Братчук.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет Калібр з Чорного моря і рух ворожих БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Одеса, Одеська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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