РФ атакує Одесу Калібрами та Оніксами: у місті лунають потужні вибухи
У ніч на 25 вересня в Одесі та області було чутно вибухи.
Оновлено 01:35. Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в Одесі внаслідок масованої повітряної атаки РФ.
Оновлено 00:45. В Одесі пролунали повторні вибухи.
Повітряні сили ЗСУ повідомили пуски надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку Одещини.
Також росіяни атакують область крилатими ракетами Калібр та безпілотниками типу Shahed.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів не знімати роботу протиповітряної оборони.
Роботу ППО у Telegram підтвердив голова Громадської ради при ОВА Сергій Братчук.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет Калібр з Чорного моря і рух ворожих БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк