Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны

Бывшего гендиректора Киевводоканала, который возглавлял коммунальное предприятие в начале полномасштабного вторжения, и его сообщников подозревают в присвоении почти 65 млн грн под видом расходов на перемещение плавучей насосной станции на Десну.

По данным следователей СБУ, она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем — в централизованный водопровод Киева.

Во время активных боевых действий станция стала бы гарантом резервного водоснабжения столицы.

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Однако на самом деле плавучая насосная станция была неисправной, более того — технологически не подлежала транспортировке.

— Фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее так называемую транспортировку были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень, — объяснили в СБУ.

Экспертиза подтвердила факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации.

В офисах фигурантов во время обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Экс-директору Киевводоканала объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в августе двум сообщникам — руководителям Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и Департамента муниципальной безопасности КГГА ˗ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (Служебная халатность).

Источник : СБУ

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