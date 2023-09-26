Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны
Бывшего гендиректора Киевводоканала, который возглавлял коммунальное предприятие в начале полномасштабного вторжения, и его сообщников подозревают в присвоении почти 65 млн грн под видом расходов на перемещение плавучей насосной станции на Десну.
По данным следователей СБУ, она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем — в централизованный водопровод Киева.
Во время активных боевых действий станция стала бы гарантом резервного водоснабжения столицы.
Однако на самом деле плавучая насосная станция была неисправной, более того — технологически не подлежала транспортировке.
— Фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее так называемую транспортировку были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень, — объяснили в СБУ.
Экспертиза подтвердила факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации.
В офисах фигурантов во время обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.
Экс-директору Киевводоканала объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).
Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В СБУ напомнили, что в августе двум сообщникам — руководителям Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и Департамента муниципальной безопасности КГГА ˗ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (Служебная халатность).
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