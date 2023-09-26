Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны

Вода - водопровідний кран
Фото: Unsplash

Бывшего гендиректора Киевводоканала, который возглавлял коммунальное предприятие в начале полномасштабного вторжения, и его сообщников подозревают в присвоении почти 65 млн грн под видом расходов на перемещение плавучей насосной станции на Десну.

По данным следователей СБУ, она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем — в централизованный водопровод Киева.

Во время активных боевых действий станция стала бы гарантом резервного водоснабжения столицы.

Сейчас смотрят

Однако на самом деле плавучая насосная станция была неисправной, более того — технологически не подлежала транспортировке.

— Фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее так называемую транспортировку были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень, — объяснили в СБУ.

Экспертиза подтвердила факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации.

В офисах фигурантов во время обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Экс-директору Киевводоканала объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также
Средства с оплаты горячей воды и отопления направляют на приобретение запасов газа на зиму — КГГА
Газ-труби

В СБУ напомнили, что в августе двум сообщникам — руководителям Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и Департамента муниципальной безопасности КГГА ˗ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (Служебная халатность).

Источник: СБУ
Война в Украине, водопостачання, Десна, Днепр, Київ, Киевводоканал, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета от украинской ПВО – СМИ
Падіння ракети в Польщі, Пшеводув
США могут передать Украине еще 30 танков Abrams — СМИ
Танки Abrams
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Выезд мужчин за границу с 1 октября: основные изменения
Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны
Производство дронов и фронт: Зеленский собрал первую Ставку после командировки
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Экс-директора Киевводоканала уличили в хищении 65 млн грн в начале большой войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь