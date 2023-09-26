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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ексдиректора Київводоканалу викрили на розкраданні 65 млн грн на початку великої війни

Вода - водопровідний кран
Фото: Unsplash

Колишнього гендиректора Київводоканалу, який очолював комунальне підприємство на початку повномасштабного вторгнення, та його спільників підозрюють у привласненні майже 65 млн грн під виглядом витрат на переміщення плавучої насосної станції на Десну.

За даними слідчих СБУ, вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а тоді – до централізованого водогону Києва.

Під час активних бойових дій станція стала б гарантом для резервного водозабезпечення столиці.

Зараз дивляться

Проте насправді плавуча насосна станція була несправною, ба більше – технологічно не підлягала транспортуванню.

– Фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалася на місці, а гроші за її так зване транспортування були переведені майже у повному обсязі на підрядників із виведенням потім у тінь, – пояснили в СБУ.

Експертиза підтвердила факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації.

В офісах фігурантів під час обшуків вилучили фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Ексдиректору Київводоканалу оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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В СБУ нагадали, що у серпні двом спільникам – керівникам Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Департаменту муніципальної безпеки КМДА ˗ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість).

Джерело: СБУ
Війна в Україні, водопостачання, Десна, Дніпро, Київ, Київводоканал, СБУ
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