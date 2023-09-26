Ексдиректора Київводоканалу викрили на розкраданні 65 млн грн на початку великої війни
Колишнього гендиректора Київводоканалу, який очолював комунальне підприємство на початку повномасштабного вторгнення, та його спільників підозрюють у привласненні майже 65 млн грн під виглядом витрат на переміщення плавучої насосної станції на Десну.
За даними слідчих СБУ, вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а тоді – до централізованого водогону Києва.
Під час активних бойових дій станція стала б гарантом для резервного водозабезпечення столиці.
Проте насправді плавуча насосна станція була несправною, ба більше – технологічно не підлягала транспортуванню.
– Фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалася на місці, а гроші за її так зване транспортування були переведені майже у повному обсязі на підрядників із виведенням потім у тінь, – пояснили в СБУ.
Експертиза підтвердила факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації.
В офісах фігурантів під час обшуків вилучили фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.
Ексдиректору Київводоканалу оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що у серпні двом спільникам – керівникам Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Департаменту муніципальної безпеки КМДА ˗ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість).
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк