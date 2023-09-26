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РФ атаковала Измаильский район дронами: есть попадание в порт, двое раненых

Одеська область

Ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными дронами.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, атака на область продолжалась два часа. Большинство дронов Силы обороны сбили, но, к сожалению, в Измаильском районе есть попадание в припортовую инфраструктуру.

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Пострадали двое мужчин — водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись. Спасатели ликвидировали пожары.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Олег Кіпер/ОВА

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Одесская область
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