РФ атакувала Ізмаїльський район дронами: є влучання у порту, двоє поранених

Вночі російські терористи знову атакували Одеську область ударними дронами.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, атака на область тривала дві години. Більшість дронів Сили оборони збили, та, на жаль, в Ізмаїльському районі є влучання у припортову інфраструктуру.

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Постраждали двоє чоловіків – водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Рятувальники ліквідували пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олег Кіпер/ОВА

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