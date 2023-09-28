Есть попадания в области – Кировоградская ОВА о ночной атаке Шахедов

Ночью 28 сентября часть вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 удалось уничтожить над Кировоградской областью.

Однако избежать попаданий не удалось.

По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Андрея Райковича, обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.

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В настоящее время на месте происшествия работают все службы.

Напомним, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 34 из 44 Шахедов, которые российские войска выпустили из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и с мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Андрей Райкович

Фото: ОК Юг

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