Есть попадания в области – Кировоградская ОВА о ночной атаке Шахедов
Ночью 28 сентября часть вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 удалось уничтожить над Кировоградской областью.
Однако избежать попаданий не удалось.
По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Андрея Райковича, обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.
В настоящее время на месте происшествия работают все службы.
Напомним, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 34 из 44 Шахедов, которые российские войска выпустили из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и с мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.
Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Андрей Райкович
Фото: ОК Юг
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко