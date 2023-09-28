Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 34 из 44 ударных дронов

В ночь на четверг, 28 сентября, войска РФ в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе Shahed (Шахед). В общей сложности враг запустил 44 беспилотника.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинским военным удалось уничтожить 34 вражеских дрона.

Оккупанты запускали БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления: район Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

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– Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 Шахеда! – подчеркивается в сообщении.

В отражении атаки участвовали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

А за прошедшие сутки, 27 сентября, были также уничтожены шесть российских разведывательных дронов оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).

В течение нынешних и минувших суток авиация Воздушных сил ВСУ совершила более 30 самолетовылетов для истребительного прикрытия и огневого поражения сил РФ.

Ранее сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что РФ ночью применила 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых удалось уничтожить 31 дрон. Впоследствии в Воздушных силах уточнили данные.

Как сообщила в эфире телемарафона Єдині новини спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, враг направил несколько групп ударных беспилотников с разных направлений.

Вдоль всего южного направления работала противовоздушная оборона. Речь идет, в частности, о Николаевской и Одесской областях.

– Враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы, – заявила Гуменюк, добавив, что атака была массированной.

Спикер отметила, что “работа ПВО была достаточно результативной”.

Источник : Генштаб ВСУ

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