Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 34 из 44 ударных дронов
В ночь на четверг, 28 сентября, войска РФ в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе Shahed (Шахед). В общей сложности враг запустил 44 беспилотника.
По данным Воздушных сил ВСУ, украинским военным удалось уничтожить 34 вражеских дрона.
Оккупанты запускали БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления: район Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
– Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 Шахеда! – подчеркивается в сообщении.
В отражении атаки участвовали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
А за прошедшие сутки, 27 сентября, были также уничтожены шесть российских разведывательных дронов оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).
В течение нынешних и минувших суток авиация Воздушных сил ВСУ совершила более 30 самолетовылетов для истребительного прикрытия и огневого поражения сил РФ.
Ранее сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что РФ ночью применила 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых удалось уничтожить 31 дрон. Впоследствии в Воздушных силах уточнили данные.
Как сообщила в эфире телемарафона Єдині новини спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, враг направил несколько групп ударных беспилотников с разных направлений.
Вдоль всего южного направления работала противовоздушная оборона. Речь идет, в частности, о Николаевской и Одесской областях.
– Враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы, – заявила Гуменюк, добавив, что атака была массированной.
Спикер отметила, что “работа ПВО была достаточно результативной”.
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко