Угроза БпЛА: в Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы. Сообщается, что работает ПВО.

Об этом пишут в СМИ. Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали, что несколько групп Шахедов направляется из Черного моря в направлении Одессы, Коблево, Очакова.

Также сообщали, что группы БпЛА находятся над Измаильским районом Одесской области.

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Напомним, что ночью 26 сентября российские террористы атаковали Одесскую область ударными дронами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

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