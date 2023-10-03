На отриманні хабаря затримали мера Сум: що відомо
Викрито мера міста Суми Олександра Лисенка та посадовця Департаменту інфраструктури, які неправомірно одержали 2,130 млн грн.
– За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за оперативного супроводу Управління Cлужби безпеки України у Сумській області на одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,130 млн грн викрито Сумського міського голову та директора Департаменту інфраструктури Сумської області, – повідомляє САП.
Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що вказані особи вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.
Упродовж листопада 2022-жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання особами неправомірної вигоди загальною сумою 2,130 млн грн.
Сьогодні вказаних осіб викрито на “гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів – 1,430 млн грн.
Наразі мера міста Суми та директора Департаменту затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.
Фото: САП
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