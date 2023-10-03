ПВО уничтожила 29 из 31 Шахеда и ракету Искандер – Воздушные силы

Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным беспилотником Shahed-136/131 и крылатой ракетой Искандер-К.

Шахеды летели с мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

Искандер вылетел из района Джанкоя.

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В конце концов, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп в пределах Николаевской и Днепропетровской областей уничтожили 29 беспилотников.

Крылатую ракету приземлили представители Воздушного командования Восток над Днепропетровщиной.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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