ПВО уничтожила 29 из 31 Шахеда и ракету Искандер – Воздушные силы
Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным беспилотником Shahed-136/131 и крылатой ракетой Искандер-К.
Шахеды летели с мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.
Искандер вылетел из района Джанкоя.
В конце концов, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп в пределах Николаевской и Днепропетровской областей уничтожили 29 беспилотников.
Крылатую ракету приземлили представители Воздушного командования Восток над Днепропетровщиной.
Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная