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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО уничтожила 29 из 31 Шахеда и ракету Искандер – Воздушные силы

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным беспилотником Shahed-136/131 и крылатой ракетой Искандер-К.

Шахеды летели с мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

Искандер вылетел из района Джанкоя.

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В конце концов, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп в пределах Николаевской и Днепропетровской областей уничтожили 29 беспилотников.

Крылатую ракету приземлили представители Воздушного командования Восток над Днепропетровщиной.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
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