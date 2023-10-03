ППО знищила 29 із 31 Шахеда та ракету Іскандер – Повітряні сили
Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним безпілотником Shahed-136/131 та крилатою ракетою Іскандер-К.
Шахеди летіли з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.
Іскандер вилетів із району Джанкоя.
Зрештою зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей знищили 29 безпілотників.
Крилату ракету приземлили представники Повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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