ППО знищила 29 із 31 Шахеда та ракету Іскандер – Повітряні сили

Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним безпілотником Shahed-136/131 та крилатою ракетою Іскандер-К.

Шахеди летіли з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

Іскандер вилетів із району Джанкоя.

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Зрештою зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей знищили 29 безпілотників.

Крилату ракету приземлили представники Повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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