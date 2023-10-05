ПВО ночью уничтожила 24 из 29 Шахедов – Воздушные силы
Ночью 5 октября российские войска атаковали Украину 29 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Летели вражеские дроны с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 Шахеда.
Приземлили вражеские цели в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова