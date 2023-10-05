Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО ночью уничтожила 24 из 29 Шахедов – Воздушные силы

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 5 октября российские войска атаковали Украину 29 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Летели вражеские дроны с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 Шахеда.

Сейчас смотрят

Приземлили вражеские цели в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.10.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
газовий лічильник
Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
Гроші, виплати, гривня

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
ПВО ночью уничтожила 24 из 29 Шахедов – Воздушные силы
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
ПВО ночью уничтожила 24 из 29 Шахедов – Воздушные силы
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
ПВО ночью уничтожила 24 из 29 Шахедов – Воздушные силы
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
ПВО ночью уничтожила 24 из 29 Шахедов – Воздушные силы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь