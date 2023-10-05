ППО вночі знищила 24 із 29 Шахедів – Повітряні сили
Уночі 5 жовтня російські війська атакували Україну 29 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Летіли ворожі дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 Шахеди.
Приземлили ворожі цілі в межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова