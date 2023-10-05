ППО вночі знищила 24 із 29 Шахедів – Повітряні сили

Уночі 5 жовтня російські війська атакували Україну 29 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Летіли ворожі дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 Шахеди.

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Приземлили ворожі цілі в межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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