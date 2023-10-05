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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ППО вночі знищила 24 із 29 Шахедів – Повітряні сили

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 5 жовтня російські війська атакували Україну 29 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Летіли ворожі дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 24 Шахеди.

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Приземлили ворожі цілі в межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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