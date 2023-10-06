Проходили поминки после перезахоронения бойца ВСУ: во время удара по селу Гроза погибли сын и вдова военного

В момент, когда РФ нанесла удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области, там проходили поминки по случаю перезахоронения украинского военнослужащего.

Об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

— Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в деревне, откуда он родом. Погребение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли в результате попадания ракеты, — сказал он.

Напомним, что в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). Известно о 55 погибших людях, среди них ребенок. В области объявлен трехдневный траур.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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