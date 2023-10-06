Чому перед вибухами у Харкові не було тривоги: пояснення Ігната

Повітряну тривогу у Харкові вранці 6 жовтня було оголошено вже після вибухів, оскільки РФ могла застосувати озброєння, яке не вдається своєчасно виявити. Більше буде відомо після огляду уламків.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ворог застосовував ракетне озброєння, проте його точний тип ще належить встановити. Треба дочекатися, коли побачать уламки. Очевидно, що ракети йшли, попередньо, по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти, – сказав він в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

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За його словами, в таких випадках Повітряні сили користуються інформацією, наданою партнерами, та даними розвідки.

– Коли є така інформація, оголошується ракетна небезпека. Тобто повітряна тривога – загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш, як і з ударами із реактивної артилерії – летить лічені секунди, – розповів військовий.

Ігнат також зауважив, що напередодні для удару по селу Гроза на Харківщині Росія також застосувала балістичне озброєння. Вже підтвердили правоохоронці, що це була ракета Іскандер-М.

– Це балістика, яка летить дуже швидко і яку дуже важко виявляти… Час від оголошення повітряної тривоги до самого удару становив близько 10 хв. Балістика може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області, – наголосив він.

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 6 жовтня загинув 10-річний хлопчик та поранено 23 людей, проте це не остаточні дані.

Фото: Медіа Центр Україна

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