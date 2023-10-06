Убили во сне: тело 10-летнего мальчика было завернуто в одеяло

10-летний мальчик, которого утром 6 октября россияне убили ракетным ударом по Харькову, был завернут в одеяло.

– Мальчик, вероятно, еще спал, – предполагает начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Местная жительница, знающая семью, говорит, что ребенка звали Тимофеем.

Его родителей и 11-месячного брата в больницу повезла скорая помощь.

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– У матери были замотаны ноги. Она прижимала к себе ребенка, – рассказывала в комментарии корреспондентке Фактов ICTV женщина, которая была свидетелем происшествия.

В данный момент известно, что у родителей погибшего мальчика – множественные травмы. В каком состоянии его братик, пока неизвестно.

Обновлено в 12:20. В полдень под завалами обнаружили тело 68-летней бабушки мальчиков.

Что известно об ударе по Харькову 6 октября

Ориентировочно в 06:46 российские войска ударили двумя ракетами Искандер-М по Харькову. Попадание зафиксировано в Киевском и Основянском районах областного центра.

Один из Искандеров попал в проезжую часть. В около 25 домах полностью вылетели окна.

Вторая ракета попала в трехэтажный жилой дом, вспыхнул пожар. Повреждены также два многоквартирных дома.

По состоянию на это время из-за утренних обстрелов пострадали 28 человек.

Кроме 10-летнего мальчика и его 68-летней бабушки, под завалами нашли тело еще одного человека, умершего до обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Болвинов

Фото: Сергей Болвинов

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