Убили во сне: тело 10-летнего мальчика было завернуто в одеяло
10-летний мальчик, которого утром 6 октября россияне убили ракетным ударом по Харькову, был завернут в одеяло.
– Мальчик, вероятно, еще спал, – предполагает начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Местная жительница, знающая семью, говорит, что ребенка звали Тимофеем.
Его родителей и 11-месячного брата в больницу повезла скорая помощь.
– У матери были замотаны ноги. Она прижимала к себе ребенка, – рассказывала в комментарии корреспондентке Фактов ICTV женщина, которая была свидетелем происшествия.
В данный момент известно, что у родителей погибшего мальчика – множественные травмы. В каком состоянии его братик, пока неизвестно.
Обновлено в 12:20. В полдень под завалами обнаружили тело 68-летней бабушки мальчиков.
Что известно об ударе по Харькову 6 октября
Ориентировочно в 06:46 российские войска ударили двумя ракетами Искандер-М по Харькову. Попадание зафиксировано в Киевском и Основянском районах областного центра.
Один из Искандеров попал в проезжую часть. В около 25 домах полностью вылетели окна.
Вторая ракета попала в трехэтажный жилой дом, вспыхнул пожар. Повреждены также два многоквартирных дома.
По состоянию на это время из-за утренних обстрелов пострадали 28 человек.
Кроме 10-летнего мальчика и его 68-летней бабушки, под завалами нашли тело еще одного человека, умершего до обстрела.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Болвинов
Фото: Сергей Болвинов
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