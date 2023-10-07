Приліт у Джанкої: у Криму пролунали вибухи

На території тимчасово окупованого Росією Криму у Джанкої пролунали вибухи.

– Крим. Чути вибухи. Повідомляється про приліт в Джанкої! – пишуть Telegram-пабліки.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, у Криму вже лунали вибухи. Тоді повідомлялось про роботу російської ППО.

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Вчора, 6 жовтня, пізно ввечері гучно було у тимчасово окупованому Севастополі , через вибухи навіть закрили Кримський міст.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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