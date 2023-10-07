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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью в Одесской области россияне ракетами ударили по пансионату и зернохранилищу — ОВА

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Фото: Getty Images

Ночью российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар — пострадала гражданская и припортовая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в Одесском районе ракеты попали в здание пансионата и в зернохранилище возле порта.

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Обломки ракет и взрывная волна стали причиной пожара в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов — там выбиты окна.

О пострадавших не сообщается.

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Одесская область, Ракетные удары России
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