Ночью в Одесской области россияне ракетами ударили по пансионату и зернохранилищу — ОВА

Ночью российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар — пострадала гражданская и припортовая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в Одесском районе ракеты попали в здание пансионата и в зернохранилище возле порта.

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Обломки ракет и взрывная волна стали причиной пожара в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов — там выбиты окна.

О пострадавших не сообщается.

21 сентября в Одесской области российские военные атаковали ракетами Оникс Белгород-Днестровский район, попав в рекреационную инфраструктуру.

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