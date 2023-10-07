В Одессе прогремели взрывы: предварительно, область атаковали Ониксами

Ночью, 7 октября в Одессе прогремело несколько взрывов.

Как отмечают очевидцы, тревога начала звучать после второго взрыва. В некоторых домах повылетали окна. Также сообщают о пожаре.

Как сообщают в пабликах, предварительно — это были пуски из района мыса Тарханкут сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Оникс в сторону Черноморска.

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Отметим, что накануне во время российской атаки Харьковской области, взрывы тоже прозвучали до начала тревоги.

В Воздушных силах заявили, что это могло произойти из-за применения Россией вооружения, которое не удается своевременно обнаружить. Больше будет известно после осмотра обломков.

Напомним, 21 сентября в Одесской области российские военные атаковали ракетами Оникс Белгород-Днестровский район, попав в рекреационную инфраструктуру.

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