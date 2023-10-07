Вночі на Одещині росіяни ракетами вгатили по пансіонату і зерносховищу – ОВА

Вночі російські війська завдали по Одещині ракетного удару – постраждала цивільна та припортова інфраструктура.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в Одеському районі ракети влучили у будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.

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Уламки ракет і вибухова хвиля стали причиною пожежі в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків – там вибиті вікна.

Про постраждалих не повідомляється.

21 вересня в Одеській області російські військові атакували ракетами Онікс Білгород-Дністровський район, влучивши в рекреаційну інфраструктуру.

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