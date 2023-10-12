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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно

В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма подорвался российский большой сторожевой корабль Павел Державин.

Источники из Крыма сообщают, что это произошло якобы несколько часов назад на рейде Севастополя. Пока не понятно, что именно случилось и каким способом корабль мог быть подорван.

— Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота РФ… то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Возможно все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства, — отметила пресс-офицер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Что известно о корабле Павел Державин

Патрульный корабль Павел Державин был заложен в 2016 году на Зеленодольском ССЗ им. А.М. Горького (заводской №163). Дальнейшее строительство осуществлялось на ССЗ Залив в Керчи.

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Спущен на воду 21 февраля 2019 года. А 27 ноября 2020 года в Новороссийске патрульный корабль Павел Державин принят в состав Черноморского флота России.

Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года корабль усилил свое вооружение установленным на ВПП зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ.

В России таких корветов на воде всего четыре – Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов.

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Война в Украине, Корабель, Кораблі, Крым, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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