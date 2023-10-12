Вогнем охопило будинок: РФ атакувала дронами Ізмаїл
Уночі проти 12 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками Ізмаїл Одеської області.
Ворожі дрони, за даними місцевих жителів, поцілили в приватний будинок.
На місці спалахнула масштабна пожежа.
В обласній військовій адміністрації інформації про надзвичайну подію поки що не надавали.
Нічна атака дронів на Одещину
Росіяни випустили кілька груп ударних БпЛА з району полігону Чауда в поки що захопленому Криму після 21:00.
Менше ніж за дві години у Повітряних силах закликали жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях.
Аналогічне прохання надійшло й від керівника ОВА Олега Кіпера.
Очільник області закликав людей в Ізмаїльському районі хутко рушати в безпечні місця й не покидати їх до відбою.
Крім того, Олег Кіпер просив не фільмувати роботу протиповітряної оборони.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко