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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вогнем охопило будинок: РФ атакувала дронами Ізмаїл

Вогнем охопило будинок: РФ атакувала дронами Ізмаїл
Фото: ДСНС

Уночі проти 12 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками Ізмаїл Одеської області.

Ворожі дрони, за даними місцевих жителів, поцілили в приватний будинок.

На місці спалахнула масштабна пожежа.

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В обласній військовій адміністрації інформації про надзвичайну подію поки що не надавали.

Нічна атака дронів на Одещину

Росіяни випустили кілька груп ударних БпЛА з району полігону Чауда в поки що захопленому Криму після 21:00.

Менше ніж за дві години у Повітряних силах закликали жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях.

Аналогічне прохання надійшло й від керівника ОВА Олега Кіпера.

Очільник області закликав людей в Ізмаїльському районі хутко рушати в безпечні місця й не покидати їх до відбою.

Крім того, Олег Кіпер просив не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

Ізмаїл, Одеська область
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