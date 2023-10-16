Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками

В Одесской области в селе Шевченково компания подростков издевалась над младшими мальчиками.

На видео, которое сняли сами обидчики и выложили в соцсети видно, как одного ребенка берут за ноги и опускают головой в выгребную яму, потом другого мальчика заставляют снять одежду, и прыгать 10 раз с обнаженным половыми органами. Весь этот процесс они снимали и смеялись над своими жертвами.

Как сообщил директор департамента науки и образования Одесской областной военной администрации Александр Лончак, событие произошло на территории школы во внеурочное время.

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По заявлению директора школы и отдела образования начато уголовное производство относительно жестокого обращения с детьми.

— В школе изданы соответствующие приказы. Отделом образования проводится служебная проверка организации профилактической работы в учреждении. Мать отказалась писать заявление на обидчиков, зато это сделала директор школы. Продолжается следствие. Проведено заседание комиссии по защите прав детей по данному случаю, — написал он на своей странице в Facebook.

Лончак также рассказал, что один из обидчиков сын учительницы этой школы. Именно он снимал издевательства над детьми на телефон.

Как утверждают в отделе образования и самой школе, учительница — порядочный человек и хороший специалист.

— Она была шокирована тем, что произошло. Никакого сопротивления по расследованию с ее стороны не зафиксировано. Это на комиссии подтверждено представителями правоохранительных органов. Ее судьбу определит служебное расследование. В настоящее время следствие продолжается, — добавил директор департамента науки и образования Одесской ОГА.

Напомним, в Днепре школьницы поставили сверстницу на колени, били ее по лицу и заставили извиняться. Весь процесс дети снимали на камеру мобильного и выложили в соцсети.

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