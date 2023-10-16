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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів

булінг у школі
Фото: Pexels

На Одещині у селі Шевченкове компанія підлітків знущалася з молодших хлопчиків. 

На відео, яке зняли самі кривдники та виклали у соцмережі видно, як одну дитину беруть за ноги й опускають головою у вигрібну яму, потім, вже іншого хлопчика, змушують зняти одяг та стрибати 10 разів з оголеним статевими органами. Увесь цей процес вони фільмували та сміялися зі своїх жертв. 

Як повідомив директор департаменту науки і освіти Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак подія сталася на території школи у позаурочний час.

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За заявою директора школи та відділу освіти розпочато кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з дітьми.

–  У школі видані відповідні накази. Відділом освіти проводиться службова перевірка організації профілактичної роботи у закладі. Матір відмовилася писати заяву на кривдників, натомість це зробила директор школи. Триває слідство. Проведено засідання комісії із захисту прав дітей щодо даного випадку, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Лончак також розповів, що один із кривдників син вчительки цієї школи. Саме він знімав знущання з дітей на телефон. 

Як стверджують у відділі освіти та самій школі, вчителька – порядна людина та хороший спеціаліст. 

– Вона була шокована тим, що сталося. Ніякого спротиву щодо розслідування з її боку не зафіксовано. Це на комісії підтверджено представниками правоохоронних органів. Її долю визначить службове розслідування. На даний час слідство триває, – додав директор департаменту науки та освіти Одеської ОВА.

Нагадаємо, у Дніпрі школярки поставили однолітку на коліна, били її по обличчю та примусили вибачатися. Увесь процес діти фільмували на камеру мобільного й виклали у соцмережі.

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Булінг, Одеська область, Школа
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