Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
На Одещині у селі Шевченкове компанія підлітків знущалася з молодших хлопчиків.
На відео, яке зняли самі кривдники та виклали у соцмережі видно, як одну дитину беруть за ноги й опускають головою у вигрібну яму, потім, вже іншого хлопчика, змушують зняти одяг та стрибати 10 разів з оголеним статевими органами. Увесь цей процес вони фільмували та сміялися зі своїх жертв.
Як повідомив директор департаменту науки і освіти Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак подія сталася на території школи у позаурочний час.
За заявою директора школи та відділу освіти розпочато кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з дітьми.
– У школі видані відповідні накази. Відділом освіти проводиться службова перевірка організації профілактичної роботи у закладі. Матір відмовилася писати заяву на кривдників, натомість це зробила директор школи. Триває слідство. Проведено засідання комісії із захисту прав дітей щодо даного випадку, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Лончак також розповів, що один із кривдників син вчительки цієї школи. Саме він знімав знущання з дітей на телефон.
Як стверджують у відділі освіти та самій школі, вчителька – порядна людина та хороший спеціаліст.
– Вона була шокована тим, що сталося. Ніякого спротиву щодо розслідування з її боку не зафіксовано. Це на комісії підтверджено представниками правоохоронних органів. Її долю визначить службове розслідування. На даний час слідство триває, – додав директор департаменту науки та освіти Одеської ОВА.
Нагадаємо, у Дніпрі школярки поставили однолітку на коліна, били її по обличчю та примусили вибачатися. Увесь процес діти фільмували на камеру мобільного й виклали у соцмережі.
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