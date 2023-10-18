СБУ скерувала до суду справу глави Мотор Січі Богуслаєва та арештувала його майно на 12 млрд грн

СБУ передала до суду справу експрезидента Мотор Січі Вʼячеслава Богуслаєва та директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на Росію.

Крім того, у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

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Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання гуртових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора.

– Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну, – розповіли в СБУ.

Також слідчі встановили, що у квітні 2022 року ексочільник Мотор Січі навмисно заблокував постачання гелікоптера для потреб ГУР Міноборони України. Він дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями ККУ: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

При цьому його підлеглий обвинувачується за трьома статтями ККУ: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зловмисникам загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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