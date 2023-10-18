В Запорожье прогремели взрывы во время баллистической угрозы
В Запорожье прогремело по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Первый взрыв, по данным журналистов, прогремел около 01:33 18 октября.
Начало воздушной тревоги было объявлено примерно в то же время, в 01:32.
Информация о повторном взрыве поступила около 01:36.
Около 1:49 в Запорожье прогремел повторный, третий взрыв.
Сейчас представители власти города или области не комментировали информацию о взрывах. Вместе с тем, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что в области существует угроза использования баллистического вооружения, в том числе для города Запорожье.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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