У Запоріжжі пролунали вибухи під час балістичної загрози
У Запоріжжі пролунало щонайменше два вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перший вибух, за даними журналістів, пролунав близько 01:33 18 жовтня.
Початок повітряної тривоги був оголошений приблизно о той самий час, о 01:32.
Інформація про повторний вибух надійшла близько 01:36.
Близько 1:49 в Запоріжжі пролунав повторний, третій вибух.
Наразі представники влади міста чи області не коментували інформацію про вибухи. Разом з тим, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що в області існує загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для міста Запоріжжя.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-й день.
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