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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Запоріжжі пролунали вибухи під час балістичної загрози

У Запоріжжі пролунали вибухи під час балістичної загрози
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перший вибух, за даними журналістів, пролунав близько 01:33 18 жовтня.

Зараз дивляться

Початок повітряної тривоги був оголошений приблизно о той самий час, о 01:32.

Інформація про повторний вибух надійшла близько 01:36.

Близько 1:49 в Запоріжжі пролунав повторний, третій вибух.

Наразі представники влади міста чи області не коментували інформацію про вибухи. Разом з тим, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що в області існує загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для міста Запоріжжя.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область, Російська агресія
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