Татьяна Забожко, редактор ленты
Разрушена школа: РФ атаковала Константиновку четырьмя ракетами С-300
После полуночи 20 октября российские войска атаковали Константиновку Донецкой области четырьмя ракетами из ЗРК С-300.
Вражеские снаряды разрушили школу.
От попадания в одной из секций учебного заведения обрушились три этажа.
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Кроме того, при обстреле повреждено шесть многоэтажек.
В частности, передает с места событий журналист Фактов ICTV Олег Корниенко, в отдельных домах вылетели окна.
По предварительным данным, люди во время ракетных ударов не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Олег Корниенко
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