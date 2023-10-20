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Татьяна Забожко, редактор ленты

Разрушена школа: РФ атаковала Константиновку четырьмя ракетами С-300

Ракетний удар по Костянтинівці 20 жовтня 2023

После полуночи 20 октября российские войска атаковали Константиновку Донецкой области четырьмя ракетами из ЗРК С-300.

Вражеские снаряды разрушили школу.

От попадания в одной из секций учебного заведения обрушились три этажа.

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Кроме того, при обстреле повреждено шесть многоэтажек.

В частности, передает с места событий журналист Фактов ICTV Олег Корниенко, в отдельных домах вылетели окна.

По предварительным данным, люди во время ракетных ударов не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Олег Корниенко

Война в Украине, Донецкая область, Костянтинівка, Російська агресія, РФ
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