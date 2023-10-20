Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Зруйновано школу: РФ атакувала Костянтинівку чотирма ракетами С-300
Після опівночі 20 жовтня російські війська атакували Костянтинівку Донецької області чотирма ракетами із ЗРК С-300.
Ворожі снаряди зруйнували школу.
Від влучання в одній із секцій навчального закладу обвалилися три поверхи.
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Крім того, під час обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок.
Зокрема, як передає з місця події журналіст Фактів ICTV Олег Корнієнко, в окремих будинках повилітали вікна.
За попередніми даними, люди під час ракетних ударів не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Олег Корнієнко
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