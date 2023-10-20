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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зруйновано школу: РФ атакувала Костянтинівку чотирма ракетами С-300

Ракетний удар по Костянтинівці 20 жовтня 2023

Після опівночі 20 жовтня російські війська атакували Костянтинівку Донецької області чотирма ракетами із ЗРК С-300.

Ворожі снаряди зруйнували школу.

Від влучання в одній із секцій навчального закладу обвалилися три поверхи.

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Крім того, під час обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок.

Зокрема, як передає з місця події журналіст Фактів ICTV Олег Корнієнко, в окремих будинках повилітали вікна.

За попередніми даними, люди під час ракетних ударів не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олег Корнієнко

Війна в Україні, Донецька область, Костянтинівка, Російська агресія, РФ
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