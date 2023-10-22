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Марта Бондаренко, редактор ленты

Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области

удар по селу Коротич

В результате ночного ракетного удара по селу Коротич Песочинской территориальной громады Харьковской области погибли шесть человек и 16 получили ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной полиции.

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находилось 22 человека, из них шестеро погибли и 16 получили ранения. Среди пострадавших — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

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Ранее сообщалось, что ранения получили 14 человек. Таким образом количество пострадавших возросло на два человека. Информация о погибших и раненых уточняется.

Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области

Следователи, криминалисты, взрывотехники изъяли обломки ракеты С-300 и продолжают осмотр места и тел погибших. Правоохранители документируют последствия военного преступления.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Компания Новая почта уже объявила 22 октября днем траура.

Фото: Полиция Харьковской области

Война в Украине, Нова пошта, Ракетные удары России, Харьковская область
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