Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
В результаті нічного ракетного удару по селу Коротич Пісочинської територіальної громади Харківської області загинули шість людей та 16 отримали поранення.
Про це повідомили у Харківській обласній поліції.
Станом на 02:30 відомо, що на території термінала знаходилося 22 людини, з них шестеро загинули та 16 отримали поранення. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх госпіталізували.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали 14 людей. Таким чином кількість постраждалих зросла на дві особи. Інформація про загиблих та поранених все ще уточнюється.
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки вилучили уламки ракети С-300 та продовжують огляд місця та тіл загиблих. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Компанія Нова пошта вже оголосила 22 жовтня днем жалоби.
Фото: Поліція Харківщини
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук