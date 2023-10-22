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Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині

удар по селу Коротич

В результаті нічного ракетного удару по селу Коротич Пісочинської територіальної громади Харківської області загинули шість людей та 16 отримали поранення.

Про це повідомили у Харківській обласній поліції.

Станом на 02:30 відомо, що на території термінала знаходилося 22 людини, з них шестеро загинули та 16 отримали поранення. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх госпіталізували.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялося, що поранення отримали 14 людей. Таким чином кількість постраждалих зросла на дві особи. Інформація про загиблих та поранених все ще уточнюється.

Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки вилучили уламки ракети С-300 та продовжують огляд місця та тіл загиблих. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Компанія Нова пошта вже оголосила 22 жовтня днем жалоби.

Фото: Поліція Харківщини

Війна в Україні, Нова пошта, Ракетні удари Росії, Харківська область
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Олена Ровенчук
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