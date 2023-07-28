Суд арестовал военкомов Ровенской области, которые издевались над подчиненным

Суд взял под стражу без права внесения залога руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, подозреваемых в избиении военного.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Обоим фигурантам инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), а руководителю Ровенского районного ТЦК и СП еще и незаконное хранение психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 27 июля 2023 года военкомам было сообщено о подозрении из-за избиения подчиненного.

По данным ГБР, руководитель Ровенского областного ТЦК бил военнослужащего, тогда как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.

Во время проведения воспитательных мероприятий применили и биту. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощения.

Источник : ГБР

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