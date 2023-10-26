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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Будинок в Буковелі та дача в Яремче: військком Рівненщини не задекларував 46 млн грн

Військком Рівненщини не задекларував 46 млн грн
Фото: ДБР

Керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) оголошено ще одну підозру. Він не задекларував нерухомість та землю вартістю понад 46,6 млн грн.

У липні цього року військком брав участь у побитті підлеглого солдата, який планував доповісти про його порушення під час служби.

Слідчі ДБР встановили, що він має у власності будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. А на сусідній ділянці військком будував готель у форматі розкішного котеджного містечка площею майже 500 кв. м.

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Окрім того, посадовець часто відпочивав на дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби.

Усе це майно оформлене на його тітку-пенсіонерку та сторонню довірену особу.

А в Івано-Франківську знайшли три квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражі, які належать військкому. За однією з адрес вилучили квадрокоптер, що використовується ЗСУ на передовій. Його походження перевіряють.

В ДБР кажуть, що телефонні розмови та переписки підозрюваного підтверджують його причетність до усієї нерухомості. Саме він домовлявся про будівництво, купівлю об’єктів та оформлення паперів на підставних осіб.

Різниця між вартістю знайденого майна та офіційними заробітками посадовця перевищує 46,6 млн грн.

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Йому повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 ККУ).

У справі про побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабунку (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 ККУ).

Військкома відсторонено від службових обов’язків, наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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Джерело: ДБР
військкомат, ДБР, Декларація, Рівненська область, ТЦК
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