В Украине бушует шторм. В 12 регионах проблемы с электричеством, сотни поваленных деревьев и двое погибших

По меньшей мере в 12 регионах Украины, в более 780 населенных пунктах, зафиксированы проблемы с электроснабжением. Больше всего — в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Шторм в Киеве

В результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

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В Шевченковском районе на женщину упали ветки деревьев – она получила травму позвоночника. На проспекте Берестейском на машину упало дерево.

На Брест-Литовском шоссе в направлении Киева от сильного ветра упало дерево.

Непогода в Винницкой области

В Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Хмельницком районах и в Виннице шквальный ветер повалил деревья на проезжие части дорог.

В частности в Виннице, на проспекте Юности, ветки попадали на две легковушки, припаркованные во дворе жилого дома. Бойцы ГСЧС с помощью специнструментов убрали ветки.

Спасатели отмечают на соблюдении правил безопасности, в частности: не ходить под раскидистыми деревьями и не парковать под ними машины, а также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов.

Тернопольская область

По данным Тернопольоблэнерго, из-за штормового ветра без электроснабжения остается 70 населенных пунктов области, из них семь — частично. Работают бригады местных РЭСов.

В Кременце на ул. Горбача ветром повреждена кровля недостроенного здания на площади 200 кв. м. А в селе Горинка Кременецкого района в результате падения дерева повреждена кровля жилого дома.

На автодороге М-09 вблизи села Озерная Тернопольского района дерево упало на дорогу и спровоцировало ДТП. Обошлось без пострадавших.

В городе Почаев также упало дерево на дорогу, что затруднило движение транспорта, сообщают в ГУ ГСЧС в Тернопольской области.

Ивано-Франковская область

В течение ночи спасатели 12 раз привлекались на уборку поваленных деревьев, которые в большинстве перекрывали движение на автодорогах. В целом убрали 25 деревьев. К проведению работ привлекли 11 единиц техники и 45 спасателей.

Кроме того, 28 октября на реках области ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над текущими отметками. На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, видимость до 30 м, ветер западный, 25 м/с., температура воздуха -1° С.

Житомирщина

В селе Троянов Новогуйвинской территориальной общины Житомирского района деревья от ветра упали на дорогу и полностью перекрыли движение для транспорта. Бойцы ГСЧС разрезали и растянули три поваленные деревья.

В городе Коростышев дерево упало на машину.

Кроме того, спасатели демонтировали деревянную балконную раму в одном из многоквартирных домов в Житомире, часть которой сорвало сильным ветром.

В результате непогоды без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Житомирском, Бердичевском и Звягельском районах. Продолжаются восстановительные работы, сообщили в ГУ ГСЧС в Житомирской области.

Хмельницкая область

По данным ГСЧС области, спасатели семь раз привлекались к ликвидации последствий штормового ветра. Раскряжевывали поваленные деревья, которые перегораживали проезжую часть и улицы вблизи жилых домов и частных домовладений.

Травмированных и погибших в результате непогоды нет.

Ровенская область

За прошедшие сутки спасатели Ровенской области четыре раза ликвидировали последствия непогоды, рассказали в ГУ ГСЧС в Ровенской области. В основном убирали с дорог поваленные деревья.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что спасатели борются с последствиями непогоды во всех регионах государства. Уже распилено и убрано около 100 деревьев.

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