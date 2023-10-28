В Україні вирує шторм. У 12 регіонах проблеми з електрикою, сотні повалених дерев та двоє загиблих

Щонайменше у 12 регіонах України, у понад 780 населених пунктах, зафіксовані проблеми з електропостачанням. Найбільше – на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Шторм у Києві

Внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

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Також у Шевченківському районі на жінку впали гілки дерев – вона дістала травму хребта. Потерпілу госпіталізували. На проспекті Берестейському на автівку впало дерево.

На Брест-Литовському шосе в напрямку Києва від сильного вітру впало дерево.

Негода на Вінниччині

У Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Хмільницькому районах та у Вінниці шквальний вітер повалив дерева на проїжджі частини доріг.

Зокрема у Вінниці, на проспекті Юності, гілля попадало на два легковики, припарковані у дворі житлового будинку. Бійці ДСНС за допомогою спецінструментів прибрали гілля.

Рятувальники наголошують на дотриманні правил безпеки, зокрема: не ходити під розлогими деревами та не паркувати під ними автівки, а також триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач і дахів будинків.

Тернопільщина

За даними Тернопільобленерго, через штормовий вітер без електропостачання залишається 70 населених пунктів області, з них сім – частково. Працюють бригади місцевих РЕМів.

У Кременці на вул. Горбача вітром пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі на площі 200 кв. м. А в селі Горинка Кременецького району внаслідок падіння дерева пошкоджена покрівля житлового будинку.

На автодорозі М-09 поблизу села Озерна Тернопільського району дерево впало на дорогу та спричинило ДТП. Обійшлося без потерпілих.

У місті Почаїв також впало дерево на дорогу, що ускладнило рух транспорту, повідомляють у ГУ ДСНС в Тернопільській області.

Івано-Франківщина

Впродовж ночі рятувальники 12 разів залучалися до прибирання повалених дерев, які здебільшого перекривали рух на автодорогах. Загалом прибрали 25 дерев. До проведення робіт залучили 11 одиниць техніки та 45 рятувальників.

Крім того, 28 жовтня на річках області очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над поточними відмітками. На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, видимість до 30 м, вітер західний, 25 м/с., температура повітря -1°С.

Житомирщина

У селі Троянів Новогуйвинської територіальної громади Житомирського району дерева від вітру впали на дорогу і повністю перекрили рух для транспорту. Бійці ДСНС розрізали та розтягнули три повалені дерева.

У місті Коростишів дерево впало на автівку.

Крім того, рятувальники демонтували деревʼяну балконну раму в одному із багатоквартирних будинків у Житомирі, частину якої зірвало сильним вітром.

Внаслідок негоди без електропостачання залишаються 36 населених пунктів у Житомирському, Бердичівському та Звягельському районах. Тривають відновлювальні роботи, повідомили в ГУ ДСНС у Житомирській області.

Хмельниччина

За даними ДСНС області, рятувальники сім разів залучалися до ліквідації наслідків штормового вітру. Розкряжовували повалені дерева, що перегороджували проїжджу частину та вулиці поблизу житлових будинків і приватних домоволодінь.

Травмованих і загиблих внаслідок негоди немає.

Рівненщина

Впродовж минулої доби рятувальники Рівненщини чотири рази ліквідовували наслідки негоди, розповіли в ГУ ДСНС у Рівненській області. Здебільшого прибирали з доріг повалені дерева.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що рятувальники борються з наслідками негоди в усіх регіонах держави. Вже розпилено та прибрано близько 100 дерев.

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