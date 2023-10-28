В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
В Киеве в ближайший час с удержанием до конца дня прогнозируются порывы ветра 25-28 м/c. А за ночь в столице попадали деревья.
В Киевской городской государственной администрации призвали жителей города держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом машины. Во время сильного ветра необходимо плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Что непогода наделала в Киеве
Так, на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева от сильного ветра упало дерево — движение транспорта частично затруднено, сообщили в Патрульной полиции.
В Святошинском районе по ул. Связистов на автомобиль упало дерево. На место прибыли спасатели, которые с помощью бензореза освободили автомобиль от ветвей и расчистили дороги. Кроме того, отбуксировали автомобиль с опасной территории. Жертв и пострадавших нет.
В КГГА также сообщили, что в столице зафиксировано несколько случаев травмирования людей.
В Шевченковском районе дерево упало на мужчину. Медики пытались реанимировать его, но, к сожалению, от полученных тяжелых травм он скончался.
В том же Шевченковском районе на женщину упали ветки деревьев — она получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.
На проспекте Берестейском на машину упало дерево. Человек, который находился в машине, от госпитализации отказался.
На улице Герои Севастополя дерево упало на киоск, где находились люди. На месте работают ГСЧС и медики.
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк