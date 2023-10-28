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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший

повалене дерево

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца дня прогнозируются порывы ветра 25-28 м/c. А за ночь в столице попадали деревья.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей города держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом машины. Во время сильного ветра необходимо плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Что непогода наделала в Киеве

Так, на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева от сильного ветра упало дерево — движение транспорта частично затруднено, сообщили в Патрульной полиции.

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Погода в Киеве — сильный ветер в столице повалил деревья

Патрульна поліція

В Святошинском районе по ул. Связистов на автомобиль упало дерево. На место прибыли спасатели, которые с помощью бензореза освободили автомобиль от ветвей и расчистили дороги. Кроме того, отбуксировали автомобиль с опасной территории. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
ДСНС
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
ДСНС
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
ДСНС
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
ДСНС
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший
В Киеве бушует штормовой ветер: в районах столицы попадали деревья, есть погибший

В КГГА также сообщили, что в столице зафиксировано несколько случаев травмирования людей.

В Шевченковском районе дерево упало на мужчину. Медики пытались реанимировать его, но, к сожалению, от полученных тяжелых травм он скончался.

В том же Шевченковском районе на женщину упали ветки деревьев — она получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.

На проспекте Берестейском на машину упало дерево. Человек, который находился в машине, от госпитализации отказался.

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На улице Герои Севастополя дерево упало на киоск, где находились люди. На месте работают ГСЧС и медики.

Источник: ГСЧС, Патрульная полиция, КГГА
ДСНС, Київ, Негода, Штормовое предупреждение
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